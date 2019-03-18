Трагедия в Кишинёве: мужчина скончался в маршрутке

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Инцидент произошёл сегодня утром в столице. 62-летний мужчина скончался после того, как его состояние ухудшилось в маршрутке №191.

По данным полиции, мужчина сел в маршрутку №191 рано утром, ещё до 07.00. В один момент ему стало плохо, пишет deschide.md. Одна из пассажирок немедленно сообщила водителю о состоянии мужчины. Находящиеся в микроавтобусе люди вытащили мужчину на улицу и вызвали скорую помощь.

К сожалению, прибывшие на место врачи не смогли спасти мужчину и констатировали его смерть. Согласно предварительным выводам, у пассажира маршрутки произошла остановка сердца.

Органы правопорядка проводят по данному факту проверку.