Трагедия в Каушанах: местная жительница покончила с собой, утопившись в озере

Трагедия в Каушанах: местная жительница покончила с собой, утопившись в озере

16-летний подросток обратился в полицию после того, как обнаружил труп женщины в озере рядом с домом. Инцидент произошёл вчера в Каушанах.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов определили, что женщина покончила с собой. Погибшая решилась на отчаянный шаг после того, как её сын стал инвалидом в результате ДТП.

66-летняя местная жительница вышла из квартиры рано утром и оставила на столе две прощальных записки, завернув их в полотенце. На теле погибшей не было обнаружено никаких следов насильственной смерти. Предварительно рассматривается версия самоубийства, пишет deschide.md.

По данным полиции, женщина проживала в квартире с мужем и сыном. В последние две недели она находилась в состоянии депрессии из-за того, что её 46-летний сын попал в ДТП и остался инвалидом первой группы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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