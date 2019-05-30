Трагедия в Каушанах: 11-летнюю девочку насмерть сбил автомобиль (ФОТО)

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Несовершеннолетняя девочка скончалась после того, как её сбила машина марки BMW X5. Трагедия произошла вчера, 29 мая, в селе Урсоая Каушанского района.

По данным полиции Каушан, 11-летнюю девочку сбил автомобиль, за рулём которого находился 53-летний житель Кишинёва с водительским удостоверением, выданным властями Италии. Водитель прошёл тест на алкоголь, который показал, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,06 мг/л алкоголя, передаёт deschide.md.

– Согласно предварительным данным, BMW двигался по улице села, когда несовершеннолетняя резко выскочила на дорогу. В результате полученных травм девочка скончалась на месте. Водительское удостоверение владельцу авто было выдано в 2000 году, а в 2019 году он получил итальянские права, – сообщили представители местной полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.