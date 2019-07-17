Трагедия в Кантемире: мужчина повесился после ссоры с женой

Трагедия в Кантемире: мужчина повесился после ссоры с женой

В полицию обратился мужчина, который обнаружил своего соседа повешенным во дворе дома на конструкции колодца. Жуткую находку обнаружили этим утром в селе Хэнэсень Кантемирского района.

На месте было установлено, что 46-летний мужчина, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Врачи не обнаружили признаков насильственной смерти на поверхности трупа, пишет deschide.md.

Правоохранители выяснили, что мужчина повесился после того, как поссорился со своей женой. Обстоятельства инцидента выясняются.

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