Трагедия в Кантемире: 16-летняя девушка повесилась в саду

Трагедия в Кантемире: 16-летняя девушка повесилась в саду

В Кантемирском районе несовершеннолетняя свела счёты с жизнью, повесившись в саду. Инцидент произошёл сегодня утром в селе Карпешты.

По данным полиции, погибшей было 16 лет. Сегодня утром труп несовершеннолетней обнаружила её 7-летняя сестра. Девочка сообщила о случившемся матери, которая, в свою очередь, обратилась в полицию, пишет deschide.md.

По неизвестным пока причинам девушка решила свести счёты с жизнью, повесившись на дереве. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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