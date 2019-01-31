Трагедия в Калараше: убила возлюбленного за то, что не озвучил причину плача ребёнка

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Молодая девушка попала в руки полиции после того, как ударила своего возлюбленного ножом в сердце. Парень не ответил, почему один из их двух детей пары плачет. Страшный инцидент произошёл вчера вечером в селе Нишкань Каларашского района.

Мариана Бециву, пресс-секретарь столичного инспектората полиции, рассказала deschide.md, что жертвой оказался 30-летний мужчина, которого прирезала его 28-летняя сожительница. Женщину задержали на 72 часа по подозрению в убийстве.

По словам односельчанина погибшего, пара долгое время проживала совместно. У молодых людей было двое детей. По словам мужчины, накануне утром сожители распивали алкогольные напитки, после чего муж ушёл в село. Когда он вернулся, то застал жену за тем же занятием. Когда один из двух детей пары начал плакать, девушка спросила у сожителя, почему ребёнок плачет, однако его ответ женщину не устроил. Тогда она взяла кухонный нож и нанесла своему сожителю удар ножом в область сердца. Примерно через два часа девушка поняла, что её сожитель умер.

По словам других односельчан, погибший несколько раз попадал в поле зрения полиции за акты домашнего насилия. Сожители злоупотребляли алкоголем и нигде не работали.

Полиция проводит расследование трагического случая.