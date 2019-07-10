Трагедия в Калараше: подросток выстрелил из отцовского ружья и оказался в больнице

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17-летний юноша попал в больницу после того, как случайно выстрелил в себя из охотничьего ружья своего отца. Инцидент произошёл прошлой ночью в селе Сипотень района Калараш.

Отец пострадавшего вызвал полицию и сказал, что его несовершеннолетний сын по неосторожности выстрелил себе в руку и ногу из ружья, пишет deschide.md. Удалось установить, что подросток, находясь один дома, нашёл ключи от сейфа, где его отец на законных основаниях хранил два охотничьих ружья и пневматический пистолет. Юноша взял одно охотничье ружьё, зарядил его, а когда поднимался по лестнице, случайно произвёл выстрел.

В настоящее время пострадавший находится в районной больнице в Калараше. Состояние его здоровья оценивается как стабильное, пишет источник.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.