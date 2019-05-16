Трагедия в Калараше: парень, уже пытавшийся ранее совершить суицид, повесился на чердаке

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Утром 15 мая на чердаке частного дома был найден труп 24-летнего парня. Инцидент произошёл в одном из сёл Каларашского района.

Бездыханное тело мужчины нашли его родители, пишет deschide.md. Стоит отметить, что ранее погибшего уже спасали от попытки свести счёты с жизнью.

По словам Кристины Викол, пресс-секретаря ИП Калараш, родители молодого человека обратились в полицию, после того как накануне обнаружили сына повешенным на верёвке на чердаке.

– На теле не было признаков насильственной смерти. Молодой человек не оставил прощальной записки, но известно, что раньше он уже пытался покончить жизнь самоубийством, – рассказала Викол.

По словам местных жителей, погибший проживал с родителями и старшим братом. Ранее он пытался перерезать себе вены, но в тот раз его спасли родители.

Полиция проводит расследование трагического случая.