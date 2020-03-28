Трагедия в Кагуле: пьяный сельчанин убил приятеля ударом ножа в живот

0

Трагический инцидент произошёл этим утром в селе Крихана Веке Кагульского района.

27-летний мужчина находился в гостях у 31-летнего односельчанина, с которым распивал алкоголь. В ходе возникшего конфликта хозяин дома взял нож и дважды ударил гостя в живот, пишет deschide.md.

Из-за серьёзных травм пострадавший скончался по дороге в больницу. Подозреваемого в преступлении задержали на 72 часа.

Все обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.