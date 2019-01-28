Трагедия в Кагуле: пенсионерка отравилась угарным газом в собственном доме

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68-летняя жительница села Пелиней Кагульского района скончалась в результате отравления угарным газом. Трагедия случилась после того, как в доме вспыхнул пожар.

По данным правоохранительных органов, погибшую обнаружил сын пенсионерки. Предварительная причина возгорания – неправильная эксплуатация печи, пишет publika.md.

Прибывшие на место пожара врачи констатировали смерть женщины. На её теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Полиция проводит расследование трагического случая.