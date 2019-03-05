Трагедия в Яловенах: сын повесился на глазах у своей матери

Трагедия в Яловенах: сын повесился на глазах у своей матери

36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством после ссоры с сожительницей, с которой воспитывал трёх детей. Инцидент произошёл в селе Бардар Яловенского района.

Мужчина свёл счёты с жизнью у родительского дома, на глазах у матери, которая никак не могла предотвратить трагедию. Он сначала выпил горсть таблеток, после чего забрался на электрический столб, надел верёвку на шею и спрыгнул. По словам местных жителей, погибший некоторое время проживал с женщиной, вместе они воспитывали трёх несовершеннолетних детей, один из которых приходился ему родным.

– Местные жители говорят, что он поссорился с сожительницей, и, находясь у матери дома, покончил жизнь самоубийством. Сначала он выпил таблетки, но, не получив ожидаемого эффекта, он решил повеситься, – рассказала жительница села.

Ужасная сцена произошла на глазах у матери, которая в тот момент находилась во дворе дома. Она умоляла его не делать этого, но сын её не послушал. Женщина отрезала плоскогубцами верёвку и сделала сыну искусственное дыхание, но, к сожалению, было слишком поздно, он скончался.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, 60-летняя мать погибшего сообщила об инциденте в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские и судмедэксперт обнаружили тело мужчины. Судмедэксперт установил, что на трупе нет признаков насильственной смерти, мужчина скончался от асфиксии, пишет deschide.md.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

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