Трагедия в Яловенах: подросток застрелился из оружия своего отца

Трагедия в Яловенах: подросток застрелился из оружия своего отца

13-летний юноша покончил жизнь самоубийством, застрелившись из оружия своего отца. Трагический инцидент произошёл в селе Костешты Яловенского района вчера вечером.

В полицию обратился сосед погибшего. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 13-летнего парня с раной в области головы.

Согласно предварительной версии, несовершеннолетний совершил суицид, пишет unimedia.info. Оружием его папа владел на законных основаниях.

Во время трагедии подросток находился в доме один. Его отец и мать были на работе.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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