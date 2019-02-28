Трагедия в Яловенах: девочку-подростка изнасиловал мужчина, пригласивший маму с дочкой в гости

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Несовершеннолетнюю жительницу Яловен, проживающую в центре временного размещения в столице, изнасиловал мужчина, к которому девушка с матерью пришла в гости. Инцидент произошёл в период между 18 и 19 февраля. До сих пор ни полиция, ни представители центра не знают, где находится пострадавшая.

Вчера в Яловенскую инспекцию полиции поступило сообщение о том, что 18-19 февраля несовершеннолетнюю склонил к половым отношениям житель Яловен, в чей дом девушка пришла со своей матерью. В данное время полиция принимает меры для установления личности мужчины, а также местонахождения девушки, пишет deschide.md.

Известно, что пострадавшая рассказала о случившемся сотрудникам центра, в котором находилась. Девушка происходила из социально уязвимой семьи, где оба родителя – глухонемые. Недавно их лишили родительских прав.

18 февраля несовершеннолетняя покинула территорию столичного центра и отправилась в дом родителей. Оттуда её вернули обратно в столицу, но она снова убежала. В настоящее время местонахождение несовершеннолетней неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Ведётся уголовное преследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.