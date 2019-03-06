Трагедия в Хынчештах: пенсионер погиб от побоев собственного внука

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Преступление произошло в одном из сёл Хынчештского района, где во время потасовки погиб пожилой мужчина. Главный подозреваемый – 27-летний внук жертвы, который напал с кулаками на своего 68-летнего дедушку.

Труп старика с синяками и ссадинами обнаружил сегодня утром подозреваемый, который проживал с жертвой в доме родственника. Мужчина рассказал соседу о страшной находке, пишет realitatea.md. Испуганный сосед сообщил в полицию, заявив, что молодой человек употреблял алкогольные напитки и часто избивал старика, однако пожилой мужчина никогда никому не жаловался.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. В настоящее время подозреваемого допрашивают сотрудники полиции.