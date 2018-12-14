Трагедия в Хорештах: местная жительница погибла в горящем доме

67-летняя жительница села Хорешты Яловенского района была найдена мёртвой в собственном доме. Трагедия произошла накануне вечером.

Соседка жертвы вызвала пожарных и полицейских, когда увидела, как из дома женщины вырываются языки пламени. На место происшествия прибыли три команды спасателей, которые боролись со стихией до полуночи.

Огонь уничтожил жилую комнату и половину крыши дома, пишет publika.md. К сожалению, хозяйку дома спасти не удалось.

Согласно одной из версий, огонь вспыхнул из-за неисправной печи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.