Трагедия в Хорештах: местная жительница погибла в горящем доме

Трагедия в Хорештах: местная жительница погибла в горящем доме

67-летняя жительница села Хорешты Яловенского района была найдена мёртвой в собственном доме. Трагедия произошла накануне вечером.

Соседка жертвы вызвала пожарных и полицейских, когда увидела, как из дома женщины вырываются языки пламени. На место происшествия прибыли три команды спасателей, которые боролись со стихией до полуночи.

Огонь уничтожил жилую комнату и половину крыши дома, пишет publika.md. К сожалению, хозяйку дома спасти не удалось.

Согласно одной из версий, огонь вспыхнул из-за неисправной печи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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