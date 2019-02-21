Трагедия в Гратиештах: мужчина упал с крыши дома и скончался на месте

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Мужчина скончался после того, как упал с крыши собственного дома. Трагедия произошла сегодня в коммуне Гратиешты муниципия Кишинёв.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, погибшему было 48 лет, пишет deschide.md. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.

– Мужчина ремонтировал крышу дома, а в один момент не удержал равновесия и упал. От полученных травм он скончался на месте, – сообщила Светлана Скрипник.

На место происшествия прибыла оперативная группа Управления полиции Кишинёва, а также судмедэксперт. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства трагедии.