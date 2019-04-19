Трагедия в Глодянах: на местном кладбище повесился пастух

Трагедия в Глодянах: на местном кладбище повесился пастух

Бездыханное тело мужчины обнаружили сегодня утром в беседке у входа на кладбище. Инцидент произошёл в селе Гиждияны Глодянского района.

По словам Евгении Молчанов, сотрудника пресс-службы ИП Глодян, на место происшествия прибыла полиция. Мужчина повесился на проволоке в беседке местного кладбища. На теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти, пишет deschide.md.

– Было установлено, что погибший – 61-летний житель Каларашского района. В Глодянах, где был найден труп, погибший какое-то время работал пастухом, – сообщила Евгения Молчанов.

Полиция предполагает, что это был случай самоубийства, однако мужчина не оставил прощальной записки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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