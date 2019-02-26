Трагедия в Фалештах: двое подростков, взявшись за руки, спрыгнули с 4 этажа

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Две девушки попали в больницу в тяжёлом состоянии после того, как решили сброситься с четвёртого этажа недостроенного здания. Инцидент произошёл вечером 25 февраля в городе Фалешты.

По данным полиции, двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет заметил на крыше здания проходивший мимо мужчина. Он поднялся на четвёртый этаж, где находились девушки, и стал уговаривать их покинуть здание, пишет deschide.md.

Не поддавшись на уговоры, несовершеннолетние взялись за руки и спрыгнули вниз. Мужчина тут же вызвал машину скорой помощи и полицию.

Несовершеннолетних доставили в Фалештскую районную больницу в тяжёлом состоянии. Впоследствии одну из девушек перевезли в больницу в Кишинёв.

Полиция проводит расследование трагического случая.