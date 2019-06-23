Трагедия в Единецком районе: рейсовый автобус насмерть сбил женщину

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Рейсовый автобус маршрута Фрасин – Гашпар – Единец насмерть сбил 52-летнюю женщину, которая, по информации полиции, перебегала дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел этим утром в селе Гашпар Единецкого района.

По словам пресс-секретаря полиции Единец Евгении Молчанов, женщина пыталась догнать корову и резко выбежала на дорогу. Водитель автобуса не успел притормозить. Удар оказался смертельным.

Мужчина прошел алкотест, который показал, что он был за рулем трезв и что у него были права необходимой для управления автобусом категории. Обстоятельства инцидента выясняются, пишет tv8.md.