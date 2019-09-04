Трагедия в Дубоссарах: пьяный мужчина до смерти избил приятеля и бросил его на улице

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Неизвестного мужчину, лежавшего без сознания с телесными повреждениями вблизи жилого дома в Дубоссарах, прохожие заметили утром 31 августа. В состоянии комы “скорая” доставила пострадавшего в больницу.

Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в реанимационном отделении, пишет mvdpmr.org.

Сотрудники уголовного розыска установили личность погибшего. Им оказался 41-летний местный житель. Стали известны и некоторые обстоятельства причинения ему телесных повреждений: накануне вечером пострадавший вместе с соседом распивал спиртное. Между мужчинами возник конфликт. Решив пойти за очередной порцией алкоголя в круглосуточный магазин, они еще раз поскандалили и подрались. Избив мужчину до потери сознания, 34-летний злоумышленник бросил его на улице и отправился домой.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведётся разбирательство.