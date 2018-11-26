Трагедия в Дубоссарах: новорождённая малышка осталась сиротой после того, как её мать умерла во сне

В молодой семье в селе Устия в Дубоссарах произошла трагедия: 22-летняя женщина умерла во сне. Инцидент произошёл вчера вечером около 23:46. Погибшая стала матерью всего 3 недели назад.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Мариана Бециву, ночью молодой маме внезапно стало плохо. Женщине потребовалось вмешательство скорой помощи, однако врачи не смогли спасти жизнь пациентке.

Муж погибшей позвонил в службу 112 и сообщил, что его жене во время сна стало плохо. Сотрудники скорой медицинской помощи Криулян прибыли на место происшествия и констатировали смерть женщины. Согласно заявлениям врачей, никаких признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Скорее всего, женщина захлебнулась в собственных рвотных массах до приезда скорой помощи, – прокомментировала Бециву.

У супругов осталась маленькая дочь, которой исполнилось всего три недели.

Обстоятельства инцидента расследуют органы правопорядка.