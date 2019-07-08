Трагедия в Дубоссарах: мужчину насмерть придавило столбом ЛЭП

Трагедия в Дубоссарах: мужчину насмерть придавило столбом ЛЭП

Несчастный случай произошёл 8 июля в селе Афанасьевка Дубоссарского района. 37-летний сельчанин залез на бетонный столб, чтобы обрезать обесточенные электрические провода. Старый столб не выдержал нагрузки и обрушился, придавив мужчину.

По пути в больницу пострадавший скончался от полученных телесных повреждений, пишет mvdpmr.org. Медики констатировали, что у мужчины было массивное внутреннее кровотечение, травма костей таза и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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