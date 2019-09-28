Трагедия в Дубоссарах: автомобиль насмерть сбил девушку, водитель скрылся с места ДТП

0

Девушку скончалась на месте после того, как её сбил автомобиль. Полиция пока не идентифицировала машину, водитель скрылся сразу после ДТП. Трагедия произошла вчера вечером вблизи населённого пункта Кошница Дубоссарского района.

По данным полиции, речь идёт о 25-летней девушке, личность которой пока не установлена. Об автомобиле, сбившем пешехода, известно лишь то, что он был серого цвета. Модель машины и водитель ещё не идентифицированы, передаёт deschide.md.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии и предпринимают необходимые меры для идентификации подозреваемого.