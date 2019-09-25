Трагедия в Дрокии: пенсионера в собственном доме до смерти избил собутыльник

Трагедия в Дрокии: пенсионера в собственном доме до смерти избил собутыльник

73-летний мужчина скончался после того, как его избил приятель. Страшный инцидент произошёл в понедельник, 23 сентября, в селе Згурица Дрокиевского района. Тело жертвы было найдено только на следующий день.

Как рассказала deschide.md Инна Москалюк, пресс-секретарь ИП Дрокия, пенсионера до смерти избил 39-летний мужчина, с которым жертва у себя дома распивала алкогольные напитки. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. В результате гость нанёс хозяину дома несколько ударов по голове, что привело к летальному исходу.

Подозреваемый был задержан на 72 часа, на его имя возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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