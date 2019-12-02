Трагедия в Дрокии: пенсионер-велосипедист погиб после наезда автомобиля

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Дорожный инцидент произошёл в селе Цариград Дрокиевского района. 71-летний мужчина, который ехал на велосипеде, скончался после наезда автомобиля.

ДТП случилось в воскресенье утром на центральной улице села. За рулём автомобиля находился 23-летний мужчина. В результате прохождения теста на алкоголь было установлено, что в момент аварии он находился в трезвом состоянии, передаёт publika.md.

Полицейские выяснили, что велосипедист ехал по проезжей части в том же направлении, в котором двигался автомобиль. В один момент пенсионер резко вывернул руль влево. Столкновения не удалось избежать.

Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.