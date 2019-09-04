Трагедия в Дондюшанах: мужчина насмерть сбил своего внука

Трагедия в Дондюшанах: мужчина насмерть сбил своего внука

Двухлетний ребёнок скончался в больнице после того, как попал под колёса микроавтобуса своего дедушки. Трагедия произошла вчера в селе Барабой Дондюшанского района.

По словам Светланы Талпэ, пресс-секретаря ИП Дондюшаны, 45-летний мужчина за рулём микроавтобуса Ford Transit сдавал назад и в этот момент случайно задел своего 2-летнего внука.

После полученных телесных повреждений пострадавший был доставлен в районную больницу Дондюшан и помещён в отделение интенсивной терапии. К сожалению, врачи не смогли его спасти, пишет deschide.md.

В полиции возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md