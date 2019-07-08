Трагедия в Чимишлии: в результате ссоры мужчина застрелил соседа, помогавшего ему рубить дрова

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Трагическая смерть настигла жителя села Ялпуг Чимишлийского района. Он помогал соседу рубить дрова, а в результате ссоры был застрелен.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Нины Мереакре, инцидент произошёл в субботу, 6 июля. 46-летний мужчина отправился к 64-летнему соседу, который попросил его помочь рубить дрова. В один момент между ними вспыхнула ссора. После этого хозяин дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил в соседа. Одна из пуль оказалась смертельной для мужчины. Он скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передаёт protv.md.