Трагедия в Чимишлии: в больнице скончалась женщина на 9 месяце беременности

Несчастный случай произошёл в ночь на 11 октября.

Женщина на 38 неделе беременности была госпитализирована бригадой скорой помощи, после чего она находилась под наблюдением врачей с подозрением на острую респираторную инфекцию, пишет unimedia.info. Молодая женщина скончалась чуть позже полуночи. Предварительная причина смерти – расслоение аорты.

– Беременная была доставлена в больницу 10 октября в 17:00 службой экстренной помощи с подозрением на острую вирусную респираторную инфекцию, с жалобами на головную боль. Врач принял решение оставить ее под наблюдением, так как e неё были нормальные физиологические параметры. Она находилась под наблюдением в отделении неотложной помощи, ночью врачи контролировали её состояние, медик осмотрел её в 01.00, а через полтора часа она умерла. При её госпитализации не было ни малейших подозрений на высокие риски, поэтому она была под наблюдением. Такое состояние очень редко встречается, – сообщила директор районной больницы Чимишлии Марианна Флоря.

По словам директора, беременная женщина должна была подойти к гинекологу 9 октября, для дальнейшей отправки в Институт матери и ребенка, но она не пришла на приём. Днём ранее, 8 октября, она прошла консультацию у офтальмолога, так как у неё было подозрение на подвывих хрусталика глаза и на синдром Марфана. В связи с этим ей были противопоказаны физиологические роды, поэтому гинеколог посоветовал ей подойти в больницу на следующий день, чтобы оттуда отправиться в Институт матери и ребенка, где ей проведут кесарево сечение.

Прошла ли беременная в момент госпитализации электрокардиографию или другие исследования – неизвестно, однако семейный врач ничего не знал о состоянии здоровья пациентки.

– Когда беременную доставили в больницу, семейный врач не имел ни малейшей информации, о ком идёт речь и что с её состоянием здоровья, – отметила глава районной больницы.

По словам администрации, по этому делу была сформирована комиссия с участием специалистов из Министерства здравоохранения.