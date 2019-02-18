Трагедия в Чимишлии: молодой парень найден повешенным во дворе дома

Трагедия в Чимишлии: молодой парень найден повешенным во дворе дома

16-летний подросток из Чимишлийского района был найден повешенным на куске ткани, привязанном к входной двери в дом. Инцидент произошёл около полуночи 17 февраля.

На место происшествия прибыли сотрудники ИП Чимишлии. По предварительной версии, юноша покончил жизнь самоубийством, пишет realitatea.md.

В то же время родственники и соседи говорят, что погибшим был добрым и энергичным парнем. Он не употреблял алкоголь, либо наркотики. Более того, юноша никогда ни на что не жаловался и происходил из благополучной, законопослушной семьи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают причины случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md