Трагедия в Чадыр-Лунге: мужчина попал в больницу после удара ножом

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Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он получил ножевое ранение в ходе драки. Инцидент произошёл накануне в одном из баров в городе Чадыр-Лунга.

Как уточнила сотрудник пресс-службы ГИП Марьяна Бециву, жертвой оказался 25-летний уроженец Казаклии. Нападавший скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскивается правоохранительными органами, пишет deschide.md.

– Прошлым вечером в баре рядом с парком в городе Чадыр-Лунга по неизвестным причинам на мужчину напал с ножом другой клиент заведения. Злоумышленник нанёс жертве три удара ножом в область грудной клетки, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии, где он находится под постоянным наблюдением врачей, – уточнила Бециву.

Полиция установила личность злоумышленника. В настоящее время принимаются меры для установления места его нахождения. За попытку убийства было возбуждено уголовное дело.