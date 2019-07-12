Трагедия в Бричанах: в доме нашли труп 53-летнего мужчины

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Трагический случай произошёл вчера в селе Каракушений Векь Бричанского района. 53-летний мужчина без признаков жизни был найден в доме приятеля.

По предварительной информации, мужчину убили в ходе ссоры, пишет publika.md. Полиции удалось задержать подозреваемого.

Речь идёт о двух мужчинах в возрасте 53 и 56 лет. Один – житель села Распопены Шолданештского района, а второй – села Пелиния Дрокиевского района. Накануне оба мужчины пришли в гости к жителю села Каракушений Векь, где стали распивать алкоголь.

Позже между мужчинами завязался конфликт, в результате которого одного из гостей избили до смерти. Хозяин дома вызвал полицию, пишет deschide.md.

Виновник случившегося задержан на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.