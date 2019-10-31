Трагедия в Бессарабке: прохожий обнаружил труп женщины

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Прохожий обнаружил бездыханное тело женщины недалеко от дома, где она проживала. Согласно предварительным данным, женщину убил её супруг, которого вскоре задержали на 72 часа.

По данным полиции, трагедия произошла 4 дня назад в секторе Фламанда города Бессарабка. Прибывшие на место происшествия правоохранители могли лишь констатировать смерть женщины. Её труп был отправлен на судмедэкспертизу, передаёт protv.md.

Полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельства была убита женщина. На имя подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.