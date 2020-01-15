Трагедия в Бендерах: преступник застрелил лейтенанта милиции

0

Сообщение о стрельбе поступило в милицию от очевидцев. По улице Титова неизвестный произвёл два выстрела в мужчину. Пострадавшего с огнестрельной раной ноги доставили в городскую больницу.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, первым на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Двое сотрудников выдвинулись на розыск подозреваемого, который, предположительно, скрылся на территории образовательного учреждения, расположенного неподалёку. В служебном автомобиле остался инспектор БППС лейтенант милиции. Он увидел мужчину, попадающего под описание подозреваемого, и, рискуя жизнью, вышел из автомобиля и направился к нему. Неизвестный произвёл несколько выстрелов в сотрудника УВД. Одна из пуль попала в грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Спустя несколько часов офицер скончался.

В результате спецоперации по подозрению в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан 53-летний бендерчанин. Ведётся следствие.