Трагедия в Бельцах: в квартире нашли труп женщины

0

Бездыханное тело бельчанки с признаками разложения было найдено в квартире. Предполагается, что женщина умерла от остановки сердца и пролежала взаперти несколько дней.

Страшную находку обнаружили в понедельник вечером, пишет tvn.md. В полицию обратилась обеспокоенная знакомая умершей после того, как подруга несколько дней не отвечала на телефонные звонки.

Было установлено, что на теле женщины отсутствовали признаки насильственной смерти. Известно, что у погибшей были проблемы с сердцем.

Полиция проводит расследование трагического случая.