Трагедия в Бельцах: пенсионерка выпала из окна 9-го этажа

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90-летняя жительница Бельц выпала из окна квартиры на 9-м этаже. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.

По словам сотрудника пресс-службы полиции Бельц Евгении Молчановой, инцидент произошёл вчера днём. Прохожий увидел, как пожилая женщина лежит на земле, после чего сразу же позвонил в полицию, пишет baltionline.md. На месте происшествия было установлено, что во время трагедии женщина была одна, дверь квартиры была заперта.

Полиция проводит расследование трагического случая.