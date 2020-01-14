Трагедия в Бельцах: офицер инспектората карабинеров застрелил молодого человека

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Молодой человек скончался по дороге в больницу после того, как в результате конфликта в него выстрелил офицер Генерального инспектората карабинеров. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Елизаветовка муниципия Бельц.

Согласно полученным данным, речь идёт о командире воинской части 1003. Он застрелил 23-летнего парня. По информации источников портала deschide.md, инцидент произошёл после того, как сестра военного позвонила ему и сообщила, что её 16-летнего сына избили. По словам военного, он, его супруга и ещё двое родственников приехали на место происшествия, где на них напала группа людей, которые держали в руках биты и железные предметы. Военный вытащил личный пистолет модели «Байкал» и хотел сделать предупреждающий выстрел в воздух, однако его кто-то толкнул, и оружие оказалось направленным в сторону противников.

Командир воинской части рассказал полицейским, что после выстрела он увидел, как один молодой человек упал на землю. Стрелявший попытался оказать ему первую медицинскую помощь, после чего пострадавший был передан врачам скорой помощи. К сожалению, пациент скончался по дороге в больницу.

Другие свидетели произошедшего утверждают, что никто не нападал на военного, он вытащил пистолет и выстрелил в сторону молодых людей. Кроме этого, они рассказали полицейским, что подростки избили племянника военного, так как он к ним обращался не по именам, а по кличкам.

Генеральный инспекторат карабинеров подтвердил информацию о том, что их сотрудник застрелил 23-летнего парня, и сообщил, что военный был отстранён от должности. Было выяснено, что подозреваемый владел пистолетом на законных основаниях.

Офицер ГИК был помещён в изолятор Инспектората полиции Фалешт на 72 часа. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Военному грозит тюремное заключение.