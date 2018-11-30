Трагедия в Бельцах: молодая женщина найдена мёртвой в шкафу. Двое детей остались сиротами

Жительница Бельц обратилась в полицию после того, как пришла в гости к племяннице, но та не открыла ей дверь. Прибывшие по звонку сотрудники полиции нашли девушку повешенной в шкафу. Двое её детей в возрасте 2 и 3 лет находились в другой комнате.

Инцидент произошёл вчера, около 19:00, в квартире на улице Александру чел Бун в Бельцах. Как рассказала deschide.md пресс-офицер Инспектората полиции Бельц Евгения Молчанов, жертвой оказалась 23-летняя уроженка села Бисерикань района Глодень. Эксперты не нашли на теле женщины следов насильственной смерти.

– Погибшая снимала квартиру вместе со своим сожителем и детьми в возрасте 2 и 3 лет. Вчера вечером в гости к ней заходила родственница. Дверь ей не открыли, и женщина позвонила мужу погибшей, который был на работе. Впоследствии тело молодой женщины с признаками удушения было найдено в шкафу. Скорее всего, это было самоубийство, – рассказала Евгения Молчанов.

Женщина не оставила перед смертью прощальной записки. Обстоятельства инцидента выясняются.