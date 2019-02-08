Трагедия в Бельцах: местный житель выпал с балкона 8-го этажа

Трагедия в Бельцах: местный житель выпал с балкона 8-го этажа

Мужчина скончался после того, как выпал с восьмого этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла сегодня утром в Бельцах.

По словам Евгении Молчанов, пресс-секретаря ИП Бельцы, жертвой оказался 33-летний мужчина, который проживал в квартире со своим отцом. По словам мужчины, утром его сын вышел на балкон, а через несколько минут соседи увидели его лежащим на земле.

В результате падения жертва получила травмы, несовместимые с жизнью, пишет deschide.md. По предварительной версии, мужчина мог совершить самоубийство.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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