Трагедия в Бельцах: 16-летняя девушка скончалась на танцполе

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Ужасная трагедия произошла несколько дней назад в одном из заведений Бельц. Девушка скончалась на танцполе во время встречи с бывшими одноклассниками.

Речь идёт о 16-летней уроженке Бельц, которая несколько лет назад переехала с родителями в Россию. В понедельник, 24 июня, она приехала вместе с родителями на родину, а вечером они отправились на встречу с бывшими одноклассниками. Во время веселья состояние девочки ухудшилось, она упала на танцпол.

После нескольких попыток реанимировать подростка, врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. По словам родителей, их дочь страдала сердечно-сосудистым заболеванием, пишет tvn.md.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.