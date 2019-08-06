Трагедия в Аненах: нападавший забил до смерти хозяина дома и сбежал

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Мужчина был убит в драке в собственном доме молодым человеком, который пришёл в гости к сестре своей жены. Трагедия произошла накануне вечером в селе Гура Быкулуй Новоаненского района.

Как пишет deschide.md, погибшим оказался 46-летний мужчина. Его 28-летняя жена рассказала полиции, что около 23:00 вчера 20-летний мужчина пришёл к ним в дом, и между ним и хозяином возник конфликт, завершившийся трагедией.

Молодой человек родом из Украины набросился с кулаками на хозяина дома и его жену, а затем скрылся с места происшествия с 23-летней сестрой жены в неизвестном направлении. В результате полученных серьёзных травм хозяин дома скончался на месте до прибытия “скорой”.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. В настоящее время принимаются все необходимые меры для розыска преступника.