Трагедия перед аэропортом Кишинева: таксист насмерть сбил пешехода

54-летняя женщина была насмерть сбита этим утром таксистом. Инцидент произошел прямо перед зданием Международного аэропорта Кишинева.

По предварительной информации, 31-летний водитель, находившийся за рулем машины марки Chevrolet, не заметил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, и сбил ее. В результате удара женщина скончалась на месте, пишет zugo.md.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.