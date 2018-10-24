Трагедия перед аэропортом Кишинева: таксист насмерть сбил пешехода

Трагедия перед аэропортом Кишинева: таксист насмерть сбил пешехода

54-летняя женщина была насмерть сбита этим утром таксистом. Инцидент произошел прямо перед зданием Международного аэропорта Кишинева. 

По предварительной информации, 31-летний водитель, находившийся за рулем машины марки Chevrolet, не заметил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, и сбил ее. В результате удара женщина скончалась на месте, пишет zugo.md.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

 

 

 

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