Трагедия на воде: подвыпивший рыбничанин утонул в озере

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ЧП произошло 26 июня на озере в селе Гершуновка Рыбницкого района. 49-летний житель села Андреевка совместно с родственниками выехал на отдых.

Как пишет mvdpmr.org, после распития спиртных напитков мужчина решил остудиться в водоёме. Доплыв до середины озера, он стал тонуть.

На помощь утопающему бросился 23-летний зять. Молодому человеку удалось вытащить родственника на берег, однако прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины.

По данному факту ведётся разбирательство.