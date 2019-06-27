Трагедия на воде: подвыпивший рыбничанин утонул в озере

Трагедия на воде: подвыпивший рыбничанин утонул в озере

ЧП произошло 26 июня на озере в селе Гершуновка Рыбницкого района. 49-летний житель села Андреевка совместно с родственниками выехал на отдых.

Как пишет mvdpmr.org, после распития спиртных напитков мужчина решил остудиться в водоёме. Доплыв до середины озера, он стал тонуть.

На помощь утопающему бросился 23-летний зять. Молодому человеку удалось вытащить родственника на берег, однако прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины.

По данному факту ведётся разбирательство.

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