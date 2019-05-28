Трагедия на стройке в Кишинёве: упавшая строительная балка убила рабочего

0

Чудовищный случай произошёл вчера, 27 мая, на одной из строек Кишинёва. Рабочий скончался после того, как на него упала деревянная балка.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Они установили, что у рабочего, который был трудоустроен официально, в момент трагедии на голове была защитная каска. Однако она не спасла мужчину. Сорвавшаяся с крана балка упала на голову рабочему, в результате чего он скончался.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии, передаёт realitatea.md.