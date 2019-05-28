Трагедия на стройке в Кишинёве: упавшая строительная балка убила рабочего

Трагедия на стройке в Кишинёве: упавшая строительная балка убила рабочего

Чудовищный случай произошёл вчера, 27 мая, на одной из строек Кишинёва. Рабочий скончался после того, как на него упала деревянная балка.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Они установили, что у рабочего, который был трудоустроен официально, в момент трагедии на голове была защитная каска. Однако она не спасла мужчину. Сорвавшаяся с крана балка упала на голову рабочему, в результате чего он скончался.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии, передаёт realitatea.md.

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