Трагедия на Рышкановке: мужчина разбился насмерть после падения с 10 этажа

Трагедия на Рышкановке: мужчина разбился насмерть после падения с 10 этажа

Житель столицы скончался после падения с 10 этажа жилого дома. Трагедия произошла минувшим вечером на столичном бульваре Григоре Виеру. 

По словам заместителя начальника столичной полиции Сильвиу Мушука, 32-летний мужчина снимал квартиру, в которой произошла трагедия, а прописан был по другому адресу на Рышкановке, пишет deschide.md.

– Мужчина упал с 10 этажа жилого дома и в результате серьезных травм скончался до приезда “скорой”. Он не оставил прощальной записки, мы пока не знаем, что стало причиной этого шага, – добавил он. 

Обстоятельства инцидента выясняются.

 

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