Трагедия на рабочем месте: молдаванин, работавший в Италии, лишился руки

Трагедия на рабочем месте: молдаванин, работавший в Италии, лишился руки

В результате несчастного случая на производстве 28-летний молдаванин остался без кисти. Трагический инцидент произошёл неделю назад в городе Брешиа в Италии.

Итальянская пресса пишет, что гражданин Молдовы работал на предприятии по производству замороженной продукции. Во время рабочего процесса его рука застряла в измельчителе, пишет unica.md.

В настоящее время мужчина находится в местной больнице. Врачи были вынуждены ампутировать пострадавшему кисть.

Итальянская полиция проводит расследование трагического случая.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md