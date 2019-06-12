Трагедия на рабочем месте: молдаванин, работавший в Италии, лишился руки

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В результате несчастного случая на производстве 28-летний молдаванин остался без кисти. Трагический инцидент произошёл неделю назад в городе Брешиа в Италии.

Итальянская пресса пишет, что гражданин Молдовы работал на предприятии по производству замороженной продукции. Во время рабочего процесса его рука застряла в измельчителе, пишет unica.md.

В настоящее время мужчина находится в местной больнице. Врачи были вынуждены ампутировать пострадавшему кисть.

Итальянская полиция проводит расследование трагического случая.