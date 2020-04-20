Трагедия на Пасху: в Криулянах сын убил отца металлической трубой

Трагедия на Пасху: в Криулянах сын убил отца металлической трубой

Жуткий инцидент произошёл в день Пасхи в селе Дрэсличень Криулянского района. Мужчина убил собственного отца.

Как сообщается в пресс-релизе ИП Криулян, полицию о случившемся оповестил односельчанин жертвы. Выяснилось, что 59-летний мужчина с женой и 34-летним сыном распивали алкоголь. В какой-то момент между родными разразился конфликт. Тогда сын взял металлическую трубу и несколько раз ударил ею отца.

Мужчина скончался на месте, пишет unimedia.info. Подозреваемый был задержан на 72 часа. Обстоятельства инцидента выясняются.

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