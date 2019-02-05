Трагедия на КПП: огромная фура задавила сотрудницу Пограничной полиции

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Женщина скончалась после того, как на неё наехал большегруз марки DAF, за рулём которого находился 29-летний молодой человек.

Трагедия произошла сегодня, 5 февраля, на контрольно-пропускном пункте Леушаны, пишет deschide.md. По словам пресс-секретаря Пограничной полиции Анны Маркитан, трагедия произошла в тот момент, когда пограничный полицейский проверял документы водителя грузовика, а тот самовольно решил переставить автомобиль на другую полосу.

– Пограничник проверял документы водителя, а он без разрешения нашего сотрудника решил переставить грузовик с одной полосы на другую. В этот момент сотрудница Пограничной полиции по невнимательности проходила перед грузовиком и попала под его колёса. На данный момент выясняются все обстоятельства, при которых произошла трагедия, – сообщила Маркитан.

Жертвой оказалась 59-летняя женщина, которая работала в качестве уборщицы на пропускном пункте «Леушаны-2».