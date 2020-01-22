Трагедия на Днестре: рыбак провалился под лёд и утонул

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Сегодня, 22 января, в Рыбнице утонул 35-летний мужчина. Трагедия произошла на Днестре, в районе речного порта. В этом месте река покрыта тонким слоем льда и стоит предупреждающий об этом знак.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, двое друзей пришли порыбачить. Расположились недалеко от берега, в камышах. Один из них рискнул пройти по тонкому льду. В 20 метрах от берега рыбак провалился в воду и стал звать на помощь. Друг попытался бросить пострадавшему верёвку, но она оказалась короткой. Затем нашёл лодку, пытался вытащить товарища из воды, но помочь уже не удалось.

Спасатели с помощью спецсредств достали тело погибшего. Оказали медпомощь уцелевшему рыбаку.