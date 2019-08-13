Трагедия на Днестре: разгорячённый алкоголем бендерчанин пошёл купаться и утонул

Трагедия на Днестре: разгорячённый алкоголем бендерчанин пошёл купаться и утонул

Вечером 9 августа два бендерчанина после распития спиртных напитков решили освежиться и отправились на Днестр. До бывшего городского пляжа, находящегося со стороны села Парканы, мужчины добрались на такси.

Приятели расположились примерно в 100 метрах от моста. Один из мужчин вошёл в воду и нырнул. По прошествии нескольких минут он пропал из поля зрения товарища, пишет mvdpmr.org.

Оставшийся на берегу мужчина обратился за помощью к спасателю, однако поиски 35-летнего бендерчанина ни к чему не привели. Тело утонувшего обнаружили утром 12 августа на берегу Днестра, недалеко от того места, где мужчина нырял.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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