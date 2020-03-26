Трагедия на Ботанике: жительница столицы сбросилась с 16-го этажа

Трагедия на Ботанике: жительница столицы сбросилась с 16-го этажа

47-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. Трагедия произошла вчера утром.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, женщина упала с 16-го этажа. Как рассказал муж погибшей, пишет tv8.md, его супруга сильно болела. В день трагедии у неё случился припадок, в результате чего она решилась на суицид.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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